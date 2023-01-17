Спецоперация 17 января 2023, 15:06 Российские войска уничтожили более 60 украинских боевиков при наступлении на Донецком направлении Минобороны заявило об успешном продвижении войск на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения Южного военного округа во взаимодействиями с воздушно-десантными войсками продолжили успешное наступление на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Он подчеркнул, что за сутки на этом участке проведения специальной военной операции ударами российских войск уничтожены более 60 бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении огневое поражение по противнику нанесли артиллерийские подразделения Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота.

Под ударами оказались скопления живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ, занявшей позиции около поселка Золотая Нива, и 108-й бригады территориальной обороны в районе села Пречистовка Донецкой Народной Республики.

На этом же участке проведения специальной военной операции, в районе поселка Левадное и села Владимировка, российские войска уничтожили две группы украинских диверсантов.

Общие потери противника на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Артиллерия Западного округа нанесла удары по подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны на Купянском направлении.

Войска противника заняли позиции в районе поселка Двуречная, сел Тимковка и Ивановка Харьковской области, а также поселка Новоселовское Луганской Народной Республики. В районе села Лиман Первый под Харьковом ликвидировали еще одну группу диверсантов.

Всего на этом направлении противник потерял более 50 бойцов, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений Центрального военного округа поражение понесли 71-я егерская, 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, а также 15-й полк Национальной гвардии. Всего на данном направлении уничтожены свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.