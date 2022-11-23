Спецоперация 23 ноября 2022, 14:37 Российские войска уничтожили более 60 боевиков при наступлении на Донецком направлении Минобороны заявило об успешном продвижении российских войск на Донецком направлении РИА «Новости»

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Наступление российских войск в Донецком направлении продолжилось. За минувшие сутки на этом участке проведения специальной военной операции в ходе атаки уничтожены более 60 украинских боевиков и пять боевых бронированных машин ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Занявшие позиции на Южно-Донецком направлении российские артиллеристы отразили попытку наступления ротной тактической группы ВСУ, выдвинувшейся в сторону села Павловка.

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Еще один поражающий удар российские войска нанесли по резервам противника, которые пытались пройти в сторону Угледара.

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Группу украинских диверсантов уничтожили российские войска около села Новодаровка в Запорожской области. Всего в этом районе противник лишился более 40 боевиков, а также трех бронеавтомобилей, многоцелевого плавающего бронетранспортера и четырех пикапов.

Еще одну попытку мотопехотной роты ВСУ пройти в сторону поселка Новоселовское Луганской Народной Республики в Купянском направлении сорвали удары российской артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Отступивший противник потерял более 30 человек, два автомобиля и миномет.

Упреждающее огневое поражение остановило ротную тактическую группу ВСУ, которая выдвинулась в сторону села Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате удара ликвидированы 20 боевиков, три минометных расчета и два автомобиля.