Спецоперация 23 февраля 2023, 17:12 Российские войска уничтожили более 200 украинских военных под Донецком МО РФ: украинская армия потеряла свыше 210 военных на Донецком направлении за сутки РИА «Новости»

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Российские войска ликвидировали свыше 210 украинских военных на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также силами ВС РФ уничтожены шесть бронированных машин, четыре автомобиля, одна установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

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Уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки и шесть таких же складов в районе Раздольного, Богатыря, Разлива, Водяного, Угледара, Доброволья в ДНР и железнодорожной станции Углесборочной.

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На южнодонецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки «Восток» нанесла огневое поражение отрядам ВСУ у Водяного, Угледара, Доброволья и станции Углесборочной.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 105 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы „Мста-Б“, Д-20 и Д-30», — сообщил официальный представитель Минобороны.

На Купянском направлении российские войска нанесли удары в районах сел Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области. В результате уничтожены 55 бойцов ВСУ, два пикапа и одна гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение украинским войскам у Ямполовки в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. Противник потерял 85 человек, БМП, две бронированные машины, гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении уничтожены до 105 украинских военных, танк, две БМП, три бронемашины, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, шесть складов с боеприпасами.

Ракетные войска и артиллерия поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ, живую силу и технику в 128 района. Силами ПВО сбиты девять беспилотников.

На Херсонском направлении за минувшие сутки в районе населенного пункта Кизомыс был сбит самолет Су-25 военно-воздушных сил Украины. По авиации противника ударили из средств ПВО.