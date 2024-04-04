Эксклюзив 04 апреля 2024, 11:17 Российские войска уничтожили боевиков ВСУ в ДК в Днепропетровской области ТАСС: в Днепропетровской области военные поразили бойцов ВСУ в гимназии и ДК РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали личный состав ВСУ, который размещался в Доме культуры и гимназии в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что ВС России поразили боевиков, которые находились в Доме культуры и гимназии в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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«Прилеты по городам Никополь и Марганец. Уничтожен личный состав, который „ютился“ в Доме культуры и в гимназии», — подчеркнул он.

Лебедев добавил, что снаряды прилетали также в Сумскую область — российские военные уничтожили скопления ВСУ в Великой Писаревке, Краснополье и Белополье.

«Сумская область тоже получила серию из ФАБов, РСЗО и неуправляемых ракет. <…> Прилетало в Краснополье, где был взрыв с хорошей детонацией, в Белополье с сильным взрывом, ощутимым в семи километрах», — указал представитель подполья.

Ранее он заявил, что ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, где размещались западные инструкторы. По информации подполья, в здание перед этим завезли зарубежную военную технику.