Спецоперация 11 января 2023, 12:19 Российские войска уничтожили боеприпасом нового поколения опорный пункт и бронетехнику ВСУ Минобороны показало удар по технике ВСУ высокоточным боеприпасом нового поколения

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Подразделения Вооруженных сил России в зоне спецоперации получили высокоточные боеприпасы нового поколения. Минобороны показало, как одним точным попаданием они уничтожили опорный пункт и бронетехнику украинской армии.

Военные обнаружили на опушке опорный пункт Вооруженных сил Украины и навели прицел. По нему выстрелили высокоточным боеприпасом нового поколения. Минобороны России показало, как военные навели орудие, выпустили снаряд и проконтролировали точность удара. Одного залпа хватило для того, чтобы разбить сам опорный пункт и бронетехнику.

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Воздушно-космические силы России также получили модернизированные ударные вертолеты Ка-52М, которые могут стрелять ракетами «Изделие 305». Вертолеты снабдили новым прицельно-навигационным комплексом и другими системами. Ракеты с осколочно-фугасной боевой частью создали в Коломне. С их помощью военные смогли бить по одиночным и сгруппированным мишеням в любое время суток с расстояния до 14,5 километра.

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