Спецоперация 17 февраля 2023, 14:30 Российские войска уничтожили 35 боевиков ВСУ и установку HIMARS на Херсонском направлении Минобороны: ВС России уничтожили 35 украинских военных и установку HIMARS ВСУ под Херсоном РИА «Новости»

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Российская армия нанесла удар по позициям ВСУ на Херсонском направлении и уничтожила до 35 украинских военнослужащих, гаубицу и установку РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения <…> уничтожено до 35 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны отметили, что противник потерял не только живую силу, но и технику. ВС России уничтожили две самоходные гаубицы «Акация», установку реактивной системы залпового огня HIMARS и 12 автомобилей.

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В районе Херсона и населенного пункта Высшетарасовка в Днепропетровской области российские военные нанесли удар по складам с боеприпасами двух бригад территориальной обороны ВСУ.

Ранее стало известно, что воздушные силы Украины потеряли практически всех опытных пилотов за время спецоперации.