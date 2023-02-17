17 февраля 2023, 14:30
Российские войска уничтожили 35 боевиков ВСУ и установку HIMARS на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 35 украинских военных и установку HIMARS ВСУ под Херсоном
Российская армия нанесла удар по позициям ВСУ на Херсонском направлении и уничтожила до 35 украинских военнослужащих, гаубицу и установку РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения <…> уничтожено до 35 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.
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В Минобороны отметили, что противник потерял не только живую силу, но и технику. ВС России уничтожили две самоходные гаубицы «Акация», установку реактивной системы залпового огня HIMARS и 12 автомобилей.
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В районе Херсона и населенного пункта Высшетарасовка в Днепропетровской области российские военные нанесли удар по складам с боеприпасами двух бригад территориальной обороны ВСУ.
Ранее стало известно, что воздушные силы Украины потеряли практически всех опытных пилотов за время спецоперации.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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