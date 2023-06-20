Спецоперация 20 июня 2023, 14:41 Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении Минобороны сообщило об уничтожении до 220 украинских боевиков на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские подразделения уничтожили на Донецком и направлении 220 украинских военных. Об этом сообщило Минобороны.

«На Донецком направлении <…> в течение суток успешно отразили десять атак противника», — отметили в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что активную оборону держали бойцы «Южной» группировки войск. Бои шли в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике.

В ходе сражений российские солдаты разбили до 220 боевиков ВСУ, три бронемашины, семь автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и американскую артиллерийскую систему М777.

Накануне войска ВС России уничтожили свыше 340 украинских военных на Донецком направлении. Тогда «Южная» группировка войск успешно отразила четыре атаки ВСУ. Кроме того, враг лишился военной техники: двух бронемашин, пять автомобилей, сделанной в Польше артиллерийской установки Krab и гаубицы Д-20 и «Мста-Б».