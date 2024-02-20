Спецоперация 20 февраля 2024, 14:40 Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении Минобороны: ВС России улучшили положение на Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подразделения Южной группировки войск нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ. Также российские войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Богдановка в ДНР.

Реклама

Общие потери врага превысили 395 военнослужащих. Украинская армия лишилась трех танков, в том числе Leopard, четырех боевых бронированных машин, девяти автомобилей и трех бронетранспортеров М113 американского производства.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“», — сообщили в ведомстве.

ВС России также отразили четыре атаки ВСУ на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск «Центр» занимают в этой зоне ответственности выгодные рубежи.