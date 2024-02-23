Спецоперация 23 февраля 2024, 19:30 Российские войска улучшили положение на Купянском направлении Минобороны: ВС России улучшили положение на Купянском направлении РИА «Новости»

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Бойцы Вооруженных сил России за неделю улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Успеха добились подразделения Западной группировки войск. Они отразили 25 контратак врага в районах населенных пунктов Терны в ДНР и Синьковка в Харьковской области, сообщили в ведомстве.

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В районах Петропавловки, Чугуновки, Кисловки, Торского, Ямполовки, Червоной и Стельмаховки ВС России поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины. ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли четыре танка, 21 автомобиль, 13 боевых бронированных машин и 25 орудий полевой артиллерии.

Ракетные войска 23 февраля с помощью высокоточного оружия ударили по пусковой установке Patriot. Минобороны показало кадры уничтожения техники врага.

Также в ведомстве сообщили, что ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам военно-промышленного комплекса. Для атак бойцы использовали дроны и оружие большой дальности.