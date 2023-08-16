Важное 16 августа 2023, 14:31 Российские войска улучшили положение на Купянском направлении в зоне СВО Минобороны: группировка «Запад» ВС РФ улучшила положение на Купянском направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Запад» Вооруженных сил России улучшила положение на Купянском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны.

«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», — указали в ведомстве.

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В Минобороны сообщили и о других успехах российской армии на этом направлении. ВС России при поддержке авиации и артиллерийского огня отразили девять атак противника.

Штурмовые группы 14-й, 32-й, 44-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины пытались наступать возле населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР, а также Ольшана и Синьковка в Харьковской области.

Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 85 боевиков за сутки. Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, четырех пикапов, американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и польской САУ Krab.

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал резкий рост потерь ВСУ на Купянском направлении. Он назвал причиной безуспешные контратаки украинской армии и нехватку медиков.