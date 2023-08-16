16 августа 2023, 14:31
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении в зоне СВО
Минобороны: группировка «Запад» ВС РФ улучшила положение на Купянском направлении
Группировка войск «Запад» Вооруженных сил России улучшила положение на Купянском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны.
«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», — указали в ведомстве.
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В Минобороны сообщили и о других успехах российской армии на этом направлении. ВС России при поддержке авиации и артиллерийского огня отразили девять атак противника.
Штурмовые группы 14-й, 32-й, 44-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины пытались наступать возле населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР, а также Ольшана и Синьковка в Харьковской области.
Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 85 боевиков за сутки. Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, четырех пикапов, американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и польской САУ Krab.
Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал резкий рост потерь ВСУ на Купянском направлении. Он назвал причиной безуспешные контратаки украинской армии и нехватку медиков.
Минобороны РФ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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