Спецоперация 24 января 2024, 17:01 Российские войска улучшили положение на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ улучшили положение на Донецком направлении по переднему краю РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские бойцы подразделений «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины у населенного пункта Шумы в ДНР. ВСУ лишились до 220 человек и трех танков, добавили в ведомстве.

Реклама

«В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США», — рассказали в Минобороны.

Российские военные также уничтожили орудия М119 и Д-20, гаубицу «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Британские журналисты ранее заявили, что президент Украины Владимир Зеленский растерялся из-за неудачного летнего контрнаступления ВСУ. Для украинской армии сложилась тупиковая ситуация на поле боя.