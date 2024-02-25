Важное 25 февраля 2024, 13:27 Российские войска улучшили положение на Донецком направлении Минобороны: ВСУ потеряли более 360 военных Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские бойцы поразили бригады и формирования противника возле Клещеевки, Дылеевки и Курдюмовки.

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«Потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — уточнили в министерстве.

Удар российская армия нанесла по украинскому складу боеприпасов, а также по американской артиллерийской системе М777, немецкой установки Panzerhaubitze 2000.

На Авдеевском направлении украинская сторона потеряла до 100 военнослужащих, на Южно-Донецком — до 140, на Херсонском — до 30, на Купянском — до 180. За сутки системы противовоздушной обороны уничтожили шесть ракет HIMARS и 77 беспилотников.