Спецоперация 13 июля 2023, 11:02 Российские войска удержали Клещеевку под Артемовском и территорию вблизи нее — Алаудинов Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Россия удерживает оборону от Клещеевки до Курдюмовки РИА «Новости»

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Село Клещеевка под Артемовском в ДНР осталось под контролем российских сил. Бойцы удерживают оборону от этого населенного пункта до поселка городского типа Курдюмовка, объявил в эфире «Соловьев Lve» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Получается, у нас ребята находятся на всей линии начиная от Клещеевки и вниз. <…> Одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке», — сказал он.

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Апты Алаудинов подтвердил, что российские войска сохранили контроль над Клещеевкой. Вооруженные силы Украины, по словам командира, не сдались и продолжили подвозить резервы. Он заявил, что противник буквально забросил своих бойцов в топку и когда-нибудь выдохнется.

Сражения вокруг Клещеевки продолжились, ВСУ устремились к селу. Российские силы взяли в плен пятерых бойцов и пошли в контратаку к югу от Артемовска. Советник главы ДНР Ян Гагин сказал, что артиллерия по-прежнему контролирует фланги.