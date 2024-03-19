Важное 19 марта 2024, 13:20 Российские войска ударили по украинским диверсантам в приграничном районе у Белгорода Минобороны: ВС РФ уничтожили украинских диверсантов в лесу в приграничном районе РИА «Новости»

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Российские войска нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Разведка группировки войск «Запад» обнаружила диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков в лесу в приграничном районе с Белгородской областью.

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«Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены», — указали в оборонном ведомстве.

Днем во вторник, 19 марта, Вооруженные силы Украины пытались снова атаковать Белгородскую область. Противник выпустил девять снарядов из реактивной системы залпового огня Vampire. Российские средства противовоздушной обороны сбили все воздушные цели.

Из-за регулярных обстрелов из региона вывезут около девяти тысяч детей. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, их отправят в другие субъекты России.