Российские войска ударили по центру подготовки спецсил ВСУ около Очакова | 360°

30 октября 2022, 14:34
Российские войска ударили по центру подготовки спецсил ВСУ около Очакова
Минобороны сообщило об ударе по центру подготовки спецсил ВСУ возле Очакова
Удар по центру подготовки сил специальных операций украинских войск нанесли российские военные за минувшие сутки. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, учреждение располагалось около города Очаков в Николаевской области.
«В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — заявил представитель оборонного ведомства.
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Накануне в Минобороны сообщили, что в Очакове находились представители Военно-морских сил Великобритании, принимавшие участие в подготовке украинских боевиков для атаки дронами на корабли Черноморского флота.
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Воздушные и подводные беспилотники попытались атаковать военно-морскую базу в Севастополе утром в субботу, 29 октября. Все вражеские аппараты уничтожили силами Черноморского флота.
Минобороны объявило, что целью украинских дронов были корабли, обеспечивающие безопасность гуманитарного коридора для перевозки украинского зерна в Стамбул и последующей транспортировки по миру.
На фоне попытки атаковать Севастополь Россия объявила о приостановке зерновой сделки на неопределенный срок.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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