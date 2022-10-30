Российские войска ударили по центру подготовки спецсил ВСУ около Очакова | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 14:34 Российские войска ударили по центру подготовки спецсил ВСУ около Очакова Минобороны сообщило об ударе по центру подготовки спецсил ВСУ возле Очакова РИА "Новости"

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Удар по центру подготовки сил специальных операций украинских войск нанесли российские военные за минувшие сутки. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, учреждение располагалось около города Очаков в Николаевской области.

«В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — заявил представитель оборонного ведомства.

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Накануне в Минобороны сообщили, что в Очакове находились представители Военно-морских сил Великобритании, принимавшие участие в подготовке украинских боевиков для атаки дронами на корабли Черноморского флота.

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Воздушные и подводные беспилотники попытались атаковать военно-морскую базу в Севастополе утром в субботу, 29 октября. Все вражеские аппараты уничтожили силами Черноморского флота.

Минобороны объявило, что целью украинских дронов были корабли, обеспечивающие безопасность гуманитарного коридора для перевозки украинского зерна в Стамбул и последующей транспортировки по миру.

На фоне попытки атаковать Севастополь Россия объявила о приостановке зерновой сделки на неопределенный срок.