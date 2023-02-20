Спецоперация 20 февраля 2023, 02:53 Российские войска ударили по скоплениям бойцов ВСУ в Авдеевке РИА «Новости»: ВКС России использовали авиабомбы ФАБ-500 для обстрела украинских боевиков Пресс-служба Минобороны

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Воздушно-космические силы России произвели серию ударов по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Российские военные наносили удары авиабомбами ФАБ-500. Обстрелы пунктов временной дислокации ВСУ проходили вечером 19 февраля.

Военнослужащие засняли на видео удар по скоплению бойцов ВСУ. Для этого они использовали современный российский оптико-электронный разведывательный комплекс «Ирония».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после ухода из Авдеевки останутся без возможности обстреливать Донецк и Ясиноватую. Поэтому противник «будет продолжать упираться», не считаясь с потерями.

Российские военные уничтожили за сутки три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Авдеевки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск продолжила успешное наступление на Донецком направлении.

По данным Минобороны, за минувшие сутки подразделения ВС России уничтожили в ходе наступления на Донецком направлении до 150 украинских военнослужащих.