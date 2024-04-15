Спецоперация 15 апреля 2024, 10:28 Российские войска ударили по складу ВСУ в Сумской области ВС РФ ударили по складу ВСУ в районе Краснополья в Сумской области РИА «Новости»

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Российские военные ударили по складу Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

«Радовали бандеровцев, засевших в Краснополье, почти на границе с Белгородской областью и имеющих наглость продолжать обстрелы русской территории. Артиллерия, в том числе минометы и удары дронами», — указал он.

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По его словам, беспилотник попал в небольшой склад ВСУ. В нескольких километрах был слышен взрыв. Также под обстрел попал населенный пункт Великописаревка. Ранее туда в рамках ротации прибыли новые украинские подразделения.

Еще один удар российских войск пришелся по населенному пункту Середина-Буда, где расположена мощная электростанция и военный склад.

Координатор подполья сообщал, что российские бойцы уничтожили живую силу и технику ВСУ в городе Гуляйполе. Также под ударами оказались Дмитровка, Яселка и Куцуруб.