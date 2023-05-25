Спецоперация 25 мая 2023, 22:23 Российские войска ударили по складам с техникой ВСУ в Запорожье Рогов: ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области РИА «Новости»

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВКС России сейчас наносят удары по оккупированной части Запорожской области. Летчики бомбят склады и ангары с техникой, написал член военно-гражданской администрации региона в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, ВКС РФ активно работают планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и БК боевиков ВСУ в Ореховском районе и в самом городе Орехове, а также на контролируемой нацистами части Пологовского района и в ближайшем пригороде областного центра», — уточнил политик.

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На днях ВС России остановили вылазку ВСУ в Запорожье огнем артиллерии и ударами авиации. Подразделения Вооруженных сил Украины на военной технике выдвинулись в районе Орехова Запорожской области.

Ранее Рогов сообщил, что российские Воздушно-космические силы наносят удары по складам и ангарам с техникой и боеприпасами ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.