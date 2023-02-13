Спецоперация 13 февраля 2023, 14:33 Российские войска ударили по позициям ВСУ около Угледара и Пречистовки Минобороны сообщило об ударе артиллерии по позициям ВСУ около Угледара и Пречистовки в ДНР РИА «Новости»

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Артиллеристы группировки войск «Восток» ударили по скоплениям живой силы и военной техники украинских боевиков в районе села Пречистовка и города Угледара Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате поражения на Южно-Донецком направлении противник потерял более 60 военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одну гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.

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В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении украинские войска лишились двух боевых машин реактивной системы залпового огня «Град» и двух самоходных гаубиц «Гвоздика».

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Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии поразила 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также нанесла удары по живой силе и военной технике противника в 126 районах.