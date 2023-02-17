Спецоперация 17 февраля 2023, 14:25 Российские войска ударили по четырем позициям ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВСУ потеряли 80 человек на Купянском направлении при ударе российских войск РИА «Новости»

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Открытый огонь артиллерии и удары штурмовой и армейской авиации «Западной» группировки российских войск нанесли поражение силам противника на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что противник расположил живую силу и боевую технику на четырех участках: около сел Гряниковка, Лиман Первый и Берестовое в Харьковской области и в районе поселка Новоселовское Луганской Народной Республики.

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«За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — перечислил Конашенков.

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На Краснолиманском направлении удары по позициям противника нанесла группировка российских войск «Центр».

ВСУ расположились около села Терны Донецкой Народной Республики, сел Стельмаховка Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В этом районе проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 90 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, установку РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».