18 ноября 2023, 07:44
Российские войска стали применять в зоне СВО новые снаряды «Скальпель»
ВС России применили новую ударную платформу «Скальпель» в зоне СВО
Российские военнослужащие начали применять в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Об этом заявило конструкторское бюро «Восток», сообщил ТАСС.
Специалисты запустили мелкосерийное производство, в месяц изготавливается 20 ударных платформ. При необходимости конструкторское бюро может нарастить и поставить в войска более крупные партии «Скальпелей».
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«Отзывы от пилотов, в основном, положительные — аппарат хорошо управляется, очень послушный, при пикировании отличается устойчивостью, легко прицеливаться», — отметили в КБ.
«Скальпель» разрабатывался как недорогой аналог беспилотника-камикадзе «Ланцет». Новый боеприпас уступает дрону по некоторым характеристикам, но при этом он имеет лучшую устойчивость к помехам.
«В ближайшие месяцы „Скальпель“ будет дорабатываться и модернизироваться, эта работа уже началась», — добавили специалисты.
Ранее концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) корпорации «Ростех» поставил в войска платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Разработка позволяет бойцам ВС России наблюдать и точно поражать цель на расстоянии до километра.
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