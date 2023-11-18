Спецоперация 18 ноября 2023, 07:44 Российские войска стали применять в зоне СВО новые снаряды «Скальпель» ВС России применили новую ударную платформу «Скальпель» в зоне СВО Kalashnikov Media/via Globallookpress.com

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Российские военнослужащие начали применять в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Об этом заявило конструкторское бюро «Восток», сообщил ТАСС.

Специалисты запустили мелкосерийное производство, в месяц изготавливается 20 ударных платформ. При необходимости конструкторское бюро может нарастить и поставить в войска более крупные партии «Скальпелей».

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«Отзывы от пилотов, в основном, положительные — аппарат хорошо управляется, очень послушный, при пикировании отличается устойчивостью, легко прицеливаться», — отметили в КБ.

«Скальпель» разрабатывался как недорогой аналог беспилотника-камикадзе «Ланцет». Новый боеприпас уступает дрону по некоторым характеристикам, но при этом он имеет лучшую устойчивость к помехам.

«В ближайшие месяцы „Скальпель“ будет дорабатываться и модернизироваться, эта работа уже началась», — добавили специалисты.

Ранее концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) корпорации «Ростех» поставил в войска платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Разработка позволяет бойцам ВС России наблюдать и точно поражать цель на расстоянии до километра.