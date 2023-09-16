Спецоперация 16 сентября 2023, 14:36 Российские войска сорвали все попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра Минобороны заявило о неудачных попытках ВСУ попасть на левый берег Днепра РИА «Новости»

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Сконцентрированные на Херсонском направлении российские войска сосредоточили свои силы на срыве попыток украинских группировок попасть на левый берег Днепра и острова реки. Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что за минувшую неделю диверсионно-разведывательные группы противника несколько раз попытались высадиться на острова и левый берег Днепра. Но российские войска пресекли все эти попытки и вступали в контрбатарейную борьбу.

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В результате боев на Херсонском направлении украинские боевики потеряли до 360 человек личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

Самые большие потери украинские войска понесли на Краснолиманском направлении в ходе неудачных попыток продвижения в сторону села Торского и Серебрянского лесничества Донецкой Народной Республики, чтобы восстановить утраченные позиции.

Находящаяся на этом участке группировка российских войск «Центр» за неделю отразила 13 атак противника и нанесла встречные удары артиллерией и тяжелыми огнеметными системами при поддержке авиации.

В результате ВСУ потеряли более 400 человек личного состава, 18 бронированных машин, 12 автомобилей и 10 орудий.