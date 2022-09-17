Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области | 360°

Все новости

Спецоперация

17 сентября 2022, 13:13

Российские военные захватили трофей у крупной группировки ВСУ

Спецоперация

17 сентября 2022, 13:12

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области

Реклама

Эксклюзив

17 сентября 2022, 12:46

Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек под Коломной

Происшествия

17 сентября 2022, 12:40

Более 20 человек погибли на юго-востоке ЮАР в аварии со школьным автобусом и грузовиком

Общество

17 сентября 2022, 12:39

Скончался режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Спецоперация

17 сентября 2022, 12:38

ВСУ обстреляли Донецк, ракета попала в административное здание

Мир

17 сентября 2022, 12:29

Взаимные обстрелы возобновились на границе Киргизии и Таджикистана

Мир

17 сентября 2022, 12:19

Власти Эстонии призвали НАТО использовать все инструменты давления на Россию

Мир

17 сентября 2022, 12:14

НАТО увидел угрозу «миропорядку, основанному на правилах», из-за конфликта на Украине

Спецоперация

17 сентября 2022, 13:12

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области

Минобороны: российские войска уничтожили 120 боевиков под Херсоном при попытке наступления

Читать 360tv в

Попытку наступления украинских боевиков в Херсонской области сорвали российские военные. В ходе боя они уничтожили более 120 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Противник в районе села Правдино направил две роты при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин для наступления. Маневр украинских националистов обернулся неудачей.

Реклама

Российские военные за несколько часов боя уничтожили более 120 украинских боевиков, а также подорвали семь танков и поразили 13 боевых машин пехоты.

Реклама

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама