Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 13:12 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области Минобороны: российские войска уничтожили 120 боевиков под Херсоном при попытке наступления РИА Новости

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Попытку наступления украинских боевиков в Херсонской области сорвали российские военные. В ходе боя они уничтожили более 120 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Противник в районе села Правдино направил две роты при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин для наступления. Маневр украинских националистов обернулся неудачей.

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Российские военные за несколько часов боя уничтожили более 120 украинских боевиков, а также подорвали семь танков и поразили 13 боевых машин пехоты.

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