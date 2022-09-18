Российские войска сорвали попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область | 360°

Важное 18 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска сорвали попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область Минобороны сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ в Херсонской области РИА Новости

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Группировка из трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад ВСУ при поддержке шести танков предприняла несколько попыток наступления в Херсонской области на Николаево-Криворожском направлении. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что боевики планировали прорваться около Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки.

Российские военные успешно отразили все атаки украинских боевиков.

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Конашенков добавил, что ударами высокоточного оружия Воздушно-космические силы поразили личный состав и военную технику 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Николаева.

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На этом направлении за сутки украинские боевики потеряли 180 человек, два танка, семь бронированных машин, три орудия и 10 автомобилей.

Огневые удары ракетных войск, артиллерии и авиации поразили около села Кирово Запорожской области подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ. Группировка потеряла около 100 боевиков и более 10 единиц военной техники.

Также в ходе атаки по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенных пунктов Донецкой Народной Республики украинская армия потеряла 110 военных и 20 орудий и боевых машин.

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