Важное 26 ноября 2022, 14:30 Российские войска сорвали три попытки ВСУ атаковать ЛНР Минобороны сообщило об ударах по украинским боевикам при попытках атаковать ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артиллерию и тяжелые огнеметные системы применили российские войска при попытке украинских военных атаковать поселок Новоселовское Луганской Народной Республики на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Реклама

В результате ударов по местам скопления противника ВСУ потеряли более 30 боевиков, один бронеавтомобиль и три пикапа.

Сразу две неудачные попытки атаки провели украинские военные на Краснолиманском направлении. Две ротные тактические группы попытались напасть на подразделения российских войск около сел Колоймычиха и Площанка Луганской Народной Республики.

Украинских боевиков остановили артиллерийским огнем и отбросили на исходные позиции. ВСУ потеряли 40 военных убитыми и ранеными, а также лишились трех боевых машин пехоты и двух автомобилей.