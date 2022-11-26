26 ноября 2022, 14:30
Российские войска сорвали три попытки ВСУ атаковать ЛНР
Минобороны сообщило об ударах по украинским боевикам при попытках атаковать ЛНР
Артиллерию и тяжелые огнеметные системы применили российские войска при попытке украинских военных атаковать поселок Новоселовское Луганской Народной Республики на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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В результате ударов по местам скопления противника ВСУ потеряли более 30 боевиков, один бронеавтомобиль и три пикапа.
Сразу две неудачные попытки атаки провели украинские военные на Краснолиманском направлении. Две ротные тактические группы попытались напасть на подразделения российских войск около сел Колоймычиха и Площанка Луганской Народной Республики.
Украинских боевиков остановили артиллерийским огнем и отбросили на исходные позиции. ВСУ потеряли 40 военных убитыми и ранеными, а также лишились трех боевых машин пехоты и двух автомобилей.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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