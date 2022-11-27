Спецоперация 27 ноября 2022, 14:56 Российские войска сорвали атаку украинских боевиков в ЛНР Минобороны: ВС РФ предотвратили атаку ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

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Российские войска сорвали атаку Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Новоселовское в Луганской Народной Республике. Они уничтожили 30 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Попытку атаки противник предпринял на Купянском направлении. Солдат ВСУ российские военные встретили огнем артиллерии, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.

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Кроме того, противник пошел в наступление на Краснолиманском направлении, но эти попытки российские военные успешно отразили. Провалом закончились и планы ВСУ оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка.

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«В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — отметил Конашенков.

Потери ВСУ на этом направлении превысили 50 человек. Российские военные вывели из строя три броневика и четыре единицы спецтехники.

На Донецком направлении ВС РФ отразили контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск и уничтожили 70 украинских боевиков, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении войска противника хотели восстановить свое положение в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко. Но по ударом артиллерии и штурмовых групп их отбросили на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении исчисляются десятками солдат и десятью единицами техники.