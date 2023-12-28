Спецоперация 28 декабря 2023, 15:40 Российские войска сбили три украинских самолета в зоне СВО МО: ВС России сбили три штурмовика Су-25 ВСУ в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Вооруженные силы России сбили два штурмовых самолета Су-25 ВСУ в Запорожье и под Херсоном. Еще одно воздушное судно ликвидировали в районе Краматорска в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25», — рассказали в ведомстве.

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Третий штурмовик российская армия уничтожила с помощью авиации. Средства ПВО также перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала спецоперации Вооруженные силы Украины лишились 563 самолетов, 262 вертолетов, 442 зенитных ракетных комплекса, 10 154 БПЛА, более 14,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин.

Российские бойцы в зоне СВО перешли к новой фазе наступления в районе Авдеевки. Артиллеристы ВС РФ ведут непрерывный огонь и поддерживают штурмовую пехоту. Главная цель — переход от тактического окружения ВСУ в «фазу окружения».