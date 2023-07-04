Спецоперация 04 июля 2023, 14:59 Российские войска сбили три Су-25 в зоне СВО за сутки Минобороны России: истребительная авиация ВКС сбила Су-25 и Ми-8 украинских войск

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Истребительная авиация ВКС России сбила в зоне проведения спецоперации Су-25 и Ми-8 Вооруженных сил Украины, средства ПВО — еще два самолета. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил журналистам об успешных атаках.

Один Су-25 уничтожила в районе Григоровки ДНР истребительная авиация, второй — средства ПВО. Еще один самолет противовоздушная оборона сбила около Орехова Запорожской области. Вблизи Новогродовки ДНР российские ВКС уничтожили вертолет Ми-8.

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Военные, по данным Минобороны, перехватили пять реактивных снарядов американской системы HIMARS и 14 беспилотников в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

На Южно-Донецком, Донецком и Краснолиманском направлениях предотвратили 16 атак противника. На Запорожском направлении ВСУ остались без 200 военнослужащих.

С начала спецоперации российская армия уничтожила 4887 БПЛА, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 449 самолетов, 241 вертолет и другие виды военной техники.