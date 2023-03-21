Спецоперация 21 марта 2023, 14:18 Российские войска с начала спецоперации сбили 3,5 тысячи украинских беспилотников Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили 3502 беспилотника ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины с начала проведения спецоперации потеряли более 3,5 тысячи беспилотников. Их уничтожили российские войска, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего с начала кампании по демилитаризации и денацификации Украины российские подразделения сбили 3502 украинских беспилотника. Только за последние сутки 31 такой аппарат уничтожили у населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Нововодяное, Червонопоповка, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное и Бараниковка ЛНР, Зеленый Гай, Благодатное, Урожайное, Владимировка, Евгеновка и Старомлиновка ДНР, Пологи и Ульяновка Запорожской области, а также Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области. Средства противовоздушной обороны перехватили также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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Кроме того, украинские войска чуть более чем за год потеряли 9039 единиц специальной военной автомобильной техники, 8363 танка и других боевых бронемашин, 4403 орудия полевой артиллерии и минометов, 1070 установок реактивных систем залпового огня, 414 зенитных ракетных комплексов, 403 самолета и 223 вертолета.

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