Воздушно-космические силы России нанесли высокоточным оружием удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в Соледаре. Националисты лишились 19 единиц техники и около 40 бойцов, сообщило Минобороны РФ.

Склад ракетно-артиллерийского вооружения в Соледаре на территории Донецкой Народной Республики принадлежал 14-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Там уничтожили 19 единиц бронетанковой техники. Погибли до 40 националистов.

Кроме того, вблизи населенного пункта Усатово Одесской области разбили импортную пусковую установку ракетного комплекса Harpoon. Ее произвели в США, сообщил RT. Удар по этому военному объекту Украины тоже нанесли высокоточным оружием ВКС России.