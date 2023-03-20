Спецоперация 20 марта 2023, 06:16 Российские войска разбили доты ВСУ возле Каменки Начальник пресс-центра Бигма: «Штурм-С» уничтожил вблизи Каменки доты украинских войск РИА «Новости»

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Расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» Вооруженных сил России уничтожил под Каменкой в Донецкой Народной Республике долговременные огневые точки украинских военных. Об успехах войск за сутки сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. Его процитировало РИА «Новости».

Бои вели на Донецком направлении. Вблизи населенного пункта Каменка вычислили долговременные огневые точки Вооруженных сил Украины. Российская группировка войск ударила по дотам из противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С».

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Еще две цели поразили в районе Максимильяновки. Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» артиллерийского полка Южного округа успешно ударил по огневой позиции и гаубице «Д-30» ВСУ.

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Группировка «Запад» отчиталась о срыве нападения украинских войск на Купянском направлении. ВСУ пытались атаковать российские позиции в районе населенного пункта Гряниковка.