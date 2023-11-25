25 ноября 2023, 22:27
Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Авдеевской промзоны
Военкор Котенок сообщил об освобождении Авдеевской промзоны от солдат ВСУ
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские бойцы полностью освободили Авдеевскую промышленную зону от украинских солдат. Противника окончательно выбили с позиций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Российские военные пробили участок обороны ВСУ, который создавался противником несколько лет. Киевская пропаганда называла его одним из самых укрепленных и неприступных в районе Авдеевки. По словам военного корреспондента, украинские ресурсы уже подтвердили эту информацию.
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«Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ. Они сидели там с 2014 года», — написал Котенок.
Несколько дней назад в этом районе ВС РФ ликвидировали наемников из США и Канады. Вместе с ними погибли двое украинских военных. Все они попали под удар дрона или артиллерии. Это не первый случай, когда западные наемники оказывались под обстрелом ВС РФ.
Ранее Котенок опубликовал видео с горящим бронетранспортером ВСУ Sisu Xa-180 финского производства, подбитым российскими военными. До этого подобные бронемашины армия России уничтожила в районе Клещеевки на Донецком направлении.
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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