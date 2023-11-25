Спецоперация 25 ноября 2023, 22:27 Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Авдеевской промзоны Военкор Котенок сообщил об освобождении Авдеевской промзоны от солдат ВСУ РИА «Новости»

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Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские бойцы полностью освободили Авдеевскую промышленную зону от украинских солдат. Противника окончательно выбили с позиций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российские военные пробили участок обороны ВСУ, который создавался противником несколько лет. Киевская пропаганда называла его одним из самых укрепленных и неприступных в районе Авдеевки. По словам военного корреспондента, украинские ресурсы уже подтвердили эту информацию.

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«Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ. Они сидели там с 2014 года», — написал Котенок.

Несколько дней назад в этом районе ВС РФ ликвидировали наемников из США и Канады. Вместе с ними погибли двое украинских военных. Все они попали под удар дрона или артиллерии. Это не первый случай, когда западные наемники оказывались под обстрелом ВС РФ.

Ранее Котенок опубликовал видео с горящим бронетранспортером ВСУ Sisu Xa-180 финского производства, подбитым российскими военными. До этого подобные бронемашины армия России уничтожила в районе Клещеевки на Донецком направлении.