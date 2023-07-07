Спецоперация 07 июля 2023, 12:15 Российские войска продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях Советник врио главы ДНР Гагин заявил о продвижении на Авдеевском и Марьинском направлениях РИА «Новости»

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Вооруженные силы России перешли в наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом в беседе с ТАСС заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он подчеркнул, что выстроенная на этом участке проведения специальной военной операции оборона также дала свои плоды. Украинская армия в ходе попыток наступления несет большие потери.

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«На Марьинском и Авдеевском направлениях у нас есть небольшие продвижения. Активная оборона дает свои положительные результаты. Вооруженные силы Украины теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь о нашу оборону», — заявил Гагин.

В минувшую среду, 5 июля, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что появившаяся информация о взятии ВСУ села Клещевка не соответствует действительности. По его словам, очередной вброс появился со стороны Украины.

Гагин подчеркнул, что расположенное рядом с Артемовском село представляет большой интерес для ВСУ, так как через него можно взять под контроль один из районов города. Но все попытки атаковать противника российские войска успешно отбили.