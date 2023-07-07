07 июля 2023, 12:15
Российские войска продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях
Советник врио главы ДНР Гагин заявил о продвижении на Авдеевском и Марьинском направлениях
Вооруженные силы России перешли в наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом в беседе с ТАСС заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Он подчеркнул, что выстроенная на этом участке проведения специальной военной операции оборона также дала свои плоды. Украинская армия в ходе попыток наступления несет большие потери.
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«На Марьинском и Авдеевском направлениях у нас есть небольшие продвижения. Активная оборона дает свои положительные результаты. Вооруженные силы Украины теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь о нашу оборону», — заявил Гагин.
В минувшую среду, 5 июля, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что появившаяся информация о взятии ВСУ села Клещевка не соответствует действительности. По его словам, очередной вброс появился со стороны Украины.
Гагин подчеркнул, что расположенное рядом с Артемовском село представляет большой интерес для ВСУ, так как через него можно взять под контроль один из районов города. Но все попытки атаковать противника российские войска успешно отбили.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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