Спецоперация 19 января 2023, 13:53 Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении Минобороны заявило об успешном наступлении на Донецком направлении подразделений ЮВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения Южного военного округа продолжили успешное наступление на Донецком направлении и нанесли огневое поражение по позициям противника в районе трех населенных пунктов. Общие потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили более 200 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что удары нанесли по позициям противника в районе города Красногоровки, села Галицыновки и поселка Невельского Донецкой Народной Республики.

Реклама

На этом участке за сутки уничтожили до 80 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, американскую артиллерийскую систему М-777, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы-самоходки «Акация».

Реклама

Огневое поражение по позициям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ нанесли артиллерия и авиация Западного военного округа на Купянском направлении. Противник расположился около поселка Новоселовского Луганской Народной Республики и села Ивановки Харьковской области. В результате удара ВСУ потеряли более 30 человек, боевую бронированную машину, самоходные гаубицы «Акация» и два автомобиля.

Авиация и артиллерия Центрального военного округа нанесли удар по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Серебрянки в ДНР и села Нововодяного в ЛНР, расположенных в Краснолиманском направлении. Общие потери ВСУ составили более 60 военных убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения Восточного военного округа в ходе наступления уничтожили более более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.