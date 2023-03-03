Спецоперация 03 марта 2023, 12:46 Российские войска продолжили наступление на Марьинском и Угледарском направлениях Советник врио глав ДНР Гагин назвал жесткими бои на Марьинском и Угледарском направлениях РИА «Новости»

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Участок линии соприкосновения на Марьинском и Угледарском направлении стал местом самых интенсивных боев. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил помощник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он подчеркнул, что российские силы сохранили свое преимущество и продолжили продвижение.

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«Бои там точно так же идут достаточно жестокие. Инициатива до сих пор еще в наших руках. Мы медленно, постепенно движемся вперед», — рассказал Гагин.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР добавил, что кольцо окружения российских сил вокруг Артемовска практически сомкнулось.

Заявление Гагина подтвердил российский предприниматель Евгений Пригожин, который предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать приказ своим военным, среди которых остались только старики и неопытные солдаты, покинуть населенный пункт. Основатель частной военной компании «Вагнер» подчеркнул, что «клещи сжимаются» и для выхода из Артемовска осталась только одна дорога.