05 декабря 2022, 12:45
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили на Донецком направлении свыше 70 военных и 2 танка
Вооруженные силы России продолжили успешное наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено более 70 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны.
В числе трофеев ВС РФ — 10 единиц техники: два танка, четыре бронетранспортера и четыре пикапа.
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На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ попытались пойти в контратаку в направлении поселка Никольское в ДНР. Но российские военные открыли огонь и отбросили противника на исходные позиции.
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Во время боя удалось уничтожить до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, ВСУ понесли потери на Краснолиманском направлении. Войска противника недосчитались за сутки более 60 боевиков, бронеавтомобиля, трех боевых машин и четырех пикапов.
На Купянском направлении ВС РФ разбили украинскую ротную тактическую группу в районе Табаевки Харьковской области. Огонь российских орудий уничтожил 65 украинских солдат, две машины пехоты и два пикапа.
Российские военные также открыли огонь по пунктам размещения иностранных наемников в ДНР.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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