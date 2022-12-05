Спецоперация 05 декабря 2022, 12:45 Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили на Донецком направлении свыше 70 военных и 2 танка РИА «Новости»

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Вооруженные силы России продолжили успешное наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено более 70 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны.

В числе трофеев ВС РФ — 10 единиц техники: два танка, четыре бронетранспортера и четыре пикапа.

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На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ попытались пойти в контратаку в направлении поселка Никольское в ДНР. Но российские военные открыли огонь и отбросили противника на исходные позиции.

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Во время боя удалось уничтожить до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, ВСУ понесли потери на Краснолиманском направлении. Войска противника недосчитались за сутки более 60 боевиков, бронеавтомобиля, трех боевых машин и четырех пикапов.

На Купянском направлении ВС РФ разбили украинскую ротную тактическую группу в районе Табаевки Харьковской области. Огонь российских орудий уничтожил 65 украинских солдат, две машины пехоты и два пикапа.

Российские военные также открыли огонь по пунктам размещения иностранных наемников в ДНР.