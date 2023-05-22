Спецоперация 22 мая 2023, 09:18 Российские войска продолжили движение в районе Марьинки — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин сообщил о продвижении ВС России в районе Марьинки РИА «Новости»

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Украинские боевики продолжили перебрасывать резервы в район населенного пункта Марьинка в ДНР, но российские военные по-прежнему двигаются вперед. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

«Командование Украины продолжило переброску больших резервов в район населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике, но наши российские войска продолжили продвижение», — сказал он.

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Также ранее Пушилин сообщил, что ВС России по-прежнему продвигаются на Авдеевском направлении. Он подчеркнул, что инициатива на Авдеевском и Марьинском направлениях находится в руках российских сил.

Кроме того, отметил врио главы ДНР, российские саперные подразделения приступили к разминированию освобожденного от украинских националистов города Артемовска.