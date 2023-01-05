Спецоперация 05 января 2023, 14:24 Российские войска при успешном наступлении на Донецком направлении поразили два подразделения ВСУ Минобороны заявило об ударах по подразделениям ВСУ при наступлении на Донецком направлении РИА «Новости»

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Поражение подразделений 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ нанесли российские военные в ходе успешного наступления на Донецком направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, на месте уничтожены до 60 украинских боевиков, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Комплексное огневое поражение российские военные открыли в районе села Пречистовка Донецкой Народной Республики для удара по позициям ВСУ в Южно-Донецком направлении. В результате уничтожены более 40 боевиков, три боевые бронированные машины и три пикапа.

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Удары артиллерии по скоплениям живой силы на Купянском направлении нанесли поражение 14-й и 95-й механизированным бригадам ВСУ около сел Кучеровка и Песчаного в Харьковской области и села Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 30 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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На Краснолиманском направлении российская артиллерия поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе сел Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 40 человек, два бронетранспортера и три пикапа.