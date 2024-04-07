Спецоперация 07 апреля 2024, 04:26 Российские войска при помощи ФАБ уничтожили дамбу через реку на Авдеевском направлении ВС РФ ударом ФАБ уничтожили дамбу через реку Дурная на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Ударом фугасной авиационной бомбы (ФАБ) российские войска уничтожили дамбу через реку Дурная в районе населенного пункта Уманское на Авдеевском направлении. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Через нее осуществлялось перемещение резервов и снабжение ВСУ», — сказано в публикации.

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На канале опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, как техника достигает цели и поражает ее.

Ранее российские военные атаковали завод «Прогресс» и конструкторское бюро «Ивченко-прогресс» в Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удары сильно повредили ремонтные цеха, где восстанавливали военную технику противника. ВС России также поразили украинских военных в Разумовке и атаковали завод «Автозаз».

В Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Бойцы применили средства морского и воздушного базирования и БПЛА.