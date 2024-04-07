07 апреля 2024, 04:26
Российские войска при помощи ФАБ уничтожили дамбу через реку на Авдеевском направлении
ВС РФ ударом ФАБ уничтожили дамбу через реку Дурная на Авдеевском направлении
Ударом фугасной авиационной бомбы (ФАБ) российские войска уничтожили дамбу через реку Дурная в районе населенного пункта Уманское на Авдеевском направлении. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Через нее осуществлялось перемещение резервов и снабжение ВСУ», — сказано в публикации.
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На канале опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, как техника достигает цели и поражает ее.
Ранее российские военные атаковали завод «Прогресс» и конструкторское бюро «Ивченко-прогресс» в Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удары сильно повредили ремонтные цеха, где восстанавливали военную технику противника. ВС России также поразили украинских военных в Разумовке и атаковали завод «Автозаз».
В Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Бойцы применили средства морского и воздушного базирования и БПЛА.
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