Спецоперация 25 января 2023, 15:20 Российские войска пресекли попытку ВСУ перейти на левый берег Днепра для высадки диверсантов Минобороны: ВС России не дали ВСУ перейти на левый берег Днепра для высадки диверсантов РИА «Новости»

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Российские подразделения не дали Вооруженным силам Украины переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«На Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра», — сказал он.

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В районе населенного пункта Николаевка под Херсоном российские силы с помощью авиации и артиллерии поразили резервы ВСУ на правом берегу Днепра до ротной тактической группы. Ликвидированы до 30 украинских бойцов, три лодки и две боемашины пехоты.

В среду, 25 января, Украина признала отступление своих сил из Соледара. Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил эту информацию. Он отметил, что украинские подразделения после долгих месяцев тяжелых сражении отступили из Соледара, а российские военные заняли город.