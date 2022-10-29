Российские войска пресекли попытку наступления ВСУ у Кременной | 360°

29 октября 2022, 02:34
Российские войска пресекли попытку наступления ВСУ у Кременной
Глава представительства ЛНР Мирошник: войска РФ отбили попытку наступления ВСУ у Кременной
Российские войска пресекли попытку наступления Киева у Кременной. Об этом представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил в Telegram-канале.
«Сегодня была особо настойчивая попытка нацистов прорваться к дороге Сватово — Кременная. Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — написал он.
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По словам Мирошника, украинские войска «понесли огромные потери». Также сообщается, что жители Кременной сегодня сообщали об активных перестрелках в стороне Белогоровки и Северска.
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Ранее Союзные силы отбили попытки наступления украинских войск в районах Сватова и Кременной. Бойцы уничтожили около 90% украинской группировки.
Ранее политолог и военный эксперт Евгений Михайлов сообщил «360», что на линии боевого соприкосновения происходит коренной перелом. Российские военные не дают бойцам ВСУ прорвать оборону.
Специальная военная операция РФ на Украине
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