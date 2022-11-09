Российские войска пресекли попытки атак ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях | 360°

Важное 09 ноября 2022, 14:54 Российские войска пресекли попытки атак ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях Минобороны: ВС РФ отразили попытки ВСУ пойти в атаку на двух направлениях фронта РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытки ВСУ пойти в наступление в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Провальную попытку наступать противник предпринял силами двух ротных тактичных групп. Но подразделения ВС РФ нанесли упреждающее огневое поражение.

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На Краснолиманском направлении украинские военные также предпринимали попытки атаковать позиции российских войск в направлениях Макеевки, Площанки, Голиково и Кременной в ЛНР. Но противника отбросили к исходным рубежам.

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За сутки на Краснолиманском направлении уничтожили около 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, РСЗО «Град» и три пикапа.

Помимо этого, на Купянском направлении российские военные отразили атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР. В результате ВСУ потеряли более 60 военных, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.