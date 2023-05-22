Спецоперация 22 мая 2023, 15:04 Российские войска пресекли действия трех украинских ДРГ под Харьковом Минобороны: ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ в Харьковской области РИА «Новости»

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Западная группировка войск пресекла работу трех диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«В районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — отметил он.

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За минувшие сутки ВСУ потеряли там до 50 бойцов, а также два автомобиля и гаубицу Д-30. На Купянском направлении, по данным Конашенкова благодаря ударам авиации, огню артиллерии и слаженной работе российских войск удалось поразить подразделения противника около населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области.

Кроме того, за прошедшие сутки бойцы ВС России уничтожили два склада украинских войск со снарядами в Запорожской и Херсонской областях. А на Донецком направлении ВСУ лишились до 270 бойцов, четырех боевых бронемашин, трех автомобилей, двух гаубиц Д-30 и одной Д-20.