Спецоперация 03 июля 2023, 15:17 Российские войска пресекли четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны заявило о ликвидации 90 боевиков ВСУ в ходе боев на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Украинские боевики за минувшие сутки провели четыре безуспешные атаки на позиции российских войск на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что слаженные действия подразделений группировки российских войск «Центр» помешали украинским боевикам пройти к селам Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также городу Макеевка Луганской Народной Республики.

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«Слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки противника», — заявил Конашенков.

Он добавил, что в около села Червоная Диброва и поселка Кузьмино Луганской Народной Республики российские военные пресекли работу двух групп украинских диверсантов.

Кроме того, серьезный урон противник понес после ударов по скоплениям живой силы и военной техники на этом участке проведения специальной военной операции. За сутки украинские войска потеряли здесь более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.