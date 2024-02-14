Важное 14 февраля 2024, 15:54 Российские войска предложили ВСУ уйти из Авдеевки добровольно Военкор Лисицын: ВСУ получили ультиматум о капитуляции из Авдеевки РИА «Новости»

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Украинские войска получили ультиматум о капитуляции из Авдеевки и окончательном выходе из города. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Он подчеркнул, что окончательный приказ об отступлении боевиков должен дать президент Украины Владимир Зеленский. Действующие на участке командиры ВСУ уже не скрывают готовности оставить свои позиции, осознав бесполезность усилий по дальнейшему удержанию города.

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«Ситуация для украинских сил обостряется с каждым часом, и, судя по всему, у них осталось всего несколько дней до окружения на юге города, которое может привести к значительным потерям», — написал Лисицын.

Военкор добавил, что командование украинских сил прекрасно понимает, что еще один мощный танковый удар российских сил окончательно прорвет оборону и из образованного котла им уже не выбраться.

Нехватка резервов и слабо подготовленное подкрепление не оставило украинским военным выбора, кроме возможности ухода из Авдеевки для сохранения остатков сил. Вопрос их окружения российской армией близок к завершению.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в районе Авдеевки чрезвычайно тяжелой. К таким выводам он пришел после того, как лично посетил позиции украинских военных. Он пояснил, что российская армия стянула на участок значительное количество сил, а также использует для ударов авиацию, артиллерию и минометы.