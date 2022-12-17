17 декабря 2022, 15:21
Российские войска поразили пункт временного размещения иностранных наемников в ДНР
Минобороны: российские бойцы поразили пункт временной дислокации наемников в ДНР
Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР. Об этом 17 декабря сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — отметили в военном ведомстве.
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Также силами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией ликвидирован пункт временного размещения 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины около Купянска под Херсоном. ВС России поразили 53 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику противника в 89 районах.
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Средства противовоздушной обороны за сутки сбили два беспилотника ВСУ в районе населенного пункта Залиман ЛНР.
По данным портала «Утро.ру», украинские боевики трижды бросались в контратаки на Донецком направлении минувшим днем. Российские бойцы оттеснили противника с занятых ими позиций и ликвидировали украинскую радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-300, которая базировалась на территории ДНР.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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