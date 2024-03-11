Важное 11 марта 2024, 20:03 Российские войска поразили пункт ССО Украины в Одесской области ССО Украины понесли потери в результате ракетного удара в Одесской области РИА «Новости»

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Под ракетный удар в Одесской области попали сотрудники Сил специальных операций Украины (ССО) и операторы безэкипажных катеров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью поразили сэсэошников из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594. Под ударом оказались и операторы безэкипажных катеров», — уточнило агентство.

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Ранее стало известно, что российские военные нанесли мощное огневое поражение месту дислокации элитных формирований ВСУ на территории Харьковской области.

По данным Минобороны России, в зоне специальной операции уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ, хранилище топлива и семь пунктов управления беспилотниками.

Ранее российская авиация ударила по позициям Вооруженных сил Украины в Красногоровке. Из этого населенного пункта украинские военнослужащие бьют по Донецку.