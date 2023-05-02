Спецоперация 02 мая 2023, 15:51 Российские войска поразили подразделения ВСУ в трех населенных пунктах в ДНР Минобороны: ВС России поразили подразделения ВСУ в Часовом Яре, Богдановке и Григоровке РИА «Новости»

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Российские военные поразили подразделения Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, Богдановке и Григоровке Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга.

По его словам, поражение противнику в этих населенных пунктах ДНР нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск.

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«Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов», — утончил Конашенков.

На Донецком направлении штурмовики вели бои в западной части Артемовска. За минувшие сутки российская авиация совершила семь вылетов в том районе. Артиллерия группировки выполнила 74 огневые задачи. Также за 24 часа на этом направлении российские силы ликвидировали до 290 украинских бойцов и наемников. Противник потерял танк, четыре боевые бронемашины, шесть автомобилей и гаубицу Д-20.

На Купянском направлении ВС России уничтожили до 60 бойцов ВСУ. Также в том районе отечественные войска поразили склад боеприпасов противника.