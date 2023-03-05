05 марта 2023, 14:46
Российские войска поразили места дислокации ВСУ в ДНР и Запорожской области
Минобороны: ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области
Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ и территориальной обороны в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Успеновка Запорожской области и Нетайлово Донецкой Народной Республики российские военные нанесли огневое поражение командно-наблюдательным пунктам 102-й бригады территориальной обороны и 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — сказал он.
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Кроме того, российские войска вскрыли местоположение командного пункта националистического полка «Азов»* рядом с селом Марьевка и нанесли удар из высокоточного оружия.
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Конашенков добавил, что на Донецком направлении российские военные ликвидировали свыше 200 боевиков ВСУ.
* Батальон «Азов» — украинская националистическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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