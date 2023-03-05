Спецоперация 05 марта 2023, 14:46 Российские войска поразили места дислокации ВСУ в ДНР и Запорожской области Минобороны: ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области

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Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ и территориальной обороны в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Успеновка Запорожской области и Нетайлово Донецкой Народной Республики российские военные нанесли огневое поражение командно-наблюдательным пунктам 102-й бригады территориальной обороны и 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — сказал он.

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Кроме того, российские войска вскрыли местоположение командного пункта националистического полка «Азов»* рядом с селом Марьевка и нанесли удар из высокоточного оружия.

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Конашенков добавил, что на Донецком направлении российские военные ликвидировали свыше 200 боевиков ВСУ.

* Батальон «Азов» — украинская националистическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.