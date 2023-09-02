Спецоперация 02 сентября 2023, 14:26 Российские войска поразили бригаду теробороны ВСУ в Харьковской области Минобороны сообщило о поражении бригады теробороны ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Действующая на Купянском направлении Западная группировка российских войск нанесла комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ около села Кисловка Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Общие потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили до 40 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М77 и гаубицу Д-20.

Группировка войск «Центр» ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовиков из 5-й бригады Национальной гвардии 67-й механизированной бригады ВСУ около села Григоровка Донецкой Народной Республики и поселка Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Также российские бойцы поразили подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе села Торского Донецкой Народной Республики и поселка Кузьмина Луганской Народной Республики.

Украинские войска на этом участке потеряли до 60 человек, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.

Самые крупные потери противник понес на Донецком направлении, где пять атак отбили подразделения Южной группировки войск. Штурмовики 129-й, 241-й бригад территориальной обороны совершили две неудачные попытки подхода к Артемовску, а 109-я бригада территориальной обороны и 79-я десантно-штурмовая бригады три раза пыталась выйти к Марьинке.

Противник отступил, потеряв более 250 человек личного состава, танк, боевую машину пехоты, четыре бронированных автомобиля, боевую машину ЗРК «Стрела-10», две артиллерийские самоходки Krab, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, а также артиллерийское орудие М119.

Начальник пресс-центра Западной группировки российских войск Сергей Зыбинский ранее заявил, что военные в ходе отражения атак противника на Купянском направлении завладели двумя опорными пунктами ВСУ. Он добавил, что общие потери украинских войск в живой силе по численности составили до роты.